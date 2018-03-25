Обама и Хиллари Клинтон поддержали участников маршей против оружия в США

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама выразил полную поддержку участникам протестов "Марш за наши жизни" (March for our lives), которые в субботу прошли в сотнях американских городов, поддержала протестующих и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

"Я и Мишель вдохновлены этими молодыми людьми, которые сделали так, что сегодняшние акции состоялись. Продолжайте в том же духе. Вы ведете нас вперед. Ничто не может устоять перед миллионом голосов, требующих перемен", — написал экс-президент Обама в Twitter.

Экс-госсекретарь и бывший кандидат на пост президента Хиллари Клинтон также обратилась к участникам марша со словами поддержки.

"Слышать учащихся в Паркленде и по всей стране – это напоминание того, что возможно, когда наше будущее в правильных руках", — заявила Клинтон в своем микроблоге.

Акции в память о жертвах стрельбы в городе Паркленд (штат Флорида) проходят в субботу в 800 американских городах, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Хьюстоне. Также активисты собрались на митинги рядом с посольствами США в Лондоне, Стокгольме и Копенгагене. Общее число участников митинга пока не известно. В Вашингтоне, по оценке полиции, на марш вышли сотни тысяч человек.

Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что Круз признался в содеянном. На прошлой неделе суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.