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Пережившие стрельбу школьники поделились эмоциями на митинге в Вашингтоне

05:4125.03.2018
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкАкция с требованием контроля за оборотом огнестрельного оружия в ВашингтонеАкция с требованием контроля за оборотом огнестрельного оружия в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Американские дети, пережившие стрельбу в школе, и дети, лишившиеся в этой стрельбе своих близких, поделились эмоциями на митинге в Вашингтоне за ужесточение контроля над оборотом оружия.

Акция с требованием контроля за оборотом огнестрельного оружия
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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В Паркленде на марш протеста против оружия собрались около 20 тысяч человек

Акция в американской столице началась с 6 минут и 20 секунд молчания — столько времени длилась февральская стрельба в школе в Паркленде (Флорида), жертвами которой стали 17 человек. Тишина началась после того, как Эмма Гонсалес — ученица школы, где произошла та стрельба — назвала имена всех 17 жертв.

"С момента, когда я вышла на эту сцену, прошло 6 минут и 20 секунд, стрелок прекратил огонь и скоро бросит оружие и смешается с толпой школьников, чтобы еще час ходить на свободе, прежде чем его арестуют", — сказала активистка, выступление которой опубликовал телеканал CBS.

Кристофер Андервуд (11 лет) лишился брата во время стрельбы в школе Сэнди-Хук, жертвами которой стали 28 человек.

"Мой брат прожил еще 14 дней после стрельбы и умер в своей 15-й день рождения, 10 июля 2012 года. Мне тогда было пять. Безрассудная стрельба лишила меня детства, и моя жизнь уже никогда не была прежней, потому что у меня больше не было лучшего друга", — поделился Кристофер.

"Я бы хотел не беспокоиться о том, не погибну ли я — чтобы я мог сосредоточиться на математике и естествознании и на баскетболе с друзьями. Разве я не заслуживаю того, чтобы вырасти?" — сказал он.

© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкАкция с требованием контроля за оборотом огнестрельного оружия в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Акция с требованием контроля за оборотом огнестрельного оружия в Вашингтоне

Акция с требованием контроля за оборотом огнестрельного оружия в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Разберитесь с оружием или убирайтесь: в Вашингтоне прошла акция протеста
Брат Эдны Чавес из южного Лос-Анджелеса тоже погиб в стрельбе.

"Я научилась прятаться от пуль раньше, чем научилась читать", — говорит девочка.

Еще один из выживших при стрельбе в Паркленде — Алекс Уинд.

"После учителей они что, захотят вооружить священнослужителей? Парней, которые проверяют билеты в кино? Человека в костюме Микки-Мауса в Диснейленде?.. Нам не нужны будут металлодетекторы, чистые рюкзаки и не нужно будет больше оружия на улицах, если не будет оружия войны в руках гражданских!" — воскликнул он.

В субботу аналогичные акции проходят в 800 американских городах, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Хьюстоне. Также активисты собрались на митинги рядом с посольствами США в Лондоне, Стокгольме и Копенгагене. В Вашингтоне, по оценке полиции, на марш вышли 800 тысяч. В Нью-Йорке, по словам мэра, 175 тысяч.

© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкАкция с требованием контроля за оборотом огнестрельного оружия в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Акция с требованием контроля за оборотом огнестрельного оружия в Вашингтоне
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