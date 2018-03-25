В ВМС Украины объяснили, зачем флот "отдали в жертву" в 2014 году

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинский флот "принес себя" в жертву во время присоединения Крыма к России, чтобы дать Киеву время привести в готовность армию. Об этом в интервью "112 Украина" заявила помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк.

"Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. <…> Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю", — заявила Каналюк.

Она отметила, что флоту пришлось действовать в отсутствии верховного главнокомандующего и министра обороны, а местные МВД и СБУ почти сразу перешли на сторону России.

После вхождения Крыма в состав России большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ России. Москва передала весной 2014 году Киеву часть боевых кораблей и вспомогательных судов. В январе 2018 президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Украинский лидер Петр Порошенко в ответ заявил, что Киев готов принять корабли из Крыма только вместе с полуостровом.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум был организован после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своим, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".