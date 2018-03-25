Во Франции обменявший себя на заложницу жандарм обвенчался на смертном одре

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Французский подполковник жандармерии Арно Бельтрам, который обменял себя на заложницу в супермаркете на юге Франции, обвенчался в больнице за несколько часов до смерти. Об этом сообщает Le Monde.

По данным издания, священник провел таинство елеосвящения (соборования) и венчания прямо в реанимации в ночь с пятницы на субботу. Церемония, которую супруги планировали провести в июне, заняла около часа.

В пятницу 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим убил водителя машины, напал на безоружных спецназовцев, после чего захватил заложников в супермаркете в департаменте Од. Прибывший на место Бельтрам попросил обменять себя на заложницу. В ходе штурма жандарм получил серьезные ранения и в субботу утром скончался в больнице. Французские СМИ отмечают, что действия подполковника позволили спасти жизни нескольких людей. В результате нападения погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.

Президент Франции Франсуа Макрон поручил провести торжественные мероприятия в память о подполковнике Бельтраме.