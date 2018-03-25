В Ираке не менее восьми полицейских погибли, попав в засаду боевиков ИГ*

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Не менее восьми полицейских погибли в Ираке, попав в засаду боевиков террористической группировки ИГ*, передает агентство Anadolu со ссылкой на правоохранителей провинции Дияла.

Конвой стражей порядка попал в засаду на автомагистрали, соединяющей Багдад и Киркук. Сообщается, что захваченных стражей порядка отвели к близлежащему холму и расстреляли.

Для преследования террористов в район инцидента отправлены дополнительные силы полиции и подразделения шиитского ополчения "Хашд аш-Шааби".

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.

*Террористическая организация, запрещенная в России.