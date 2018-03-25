В новой серии "Симпсонов" Путин стал госсекретарем США

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Известный американский мультсериал "Симпсоны" выпустил короткометражный эпизод, высмеявший предполагаемые фобии президента США Дональда Трампа.

Трехминутный ролик называется "История о двух Трампах", и почти все его действие представляет кошмарный сон 45-го президента США.

Эпизод начинается с массового исхода сотрудников администрации, которые покидают Белый дом через специальную дверь с надписью "Для только что уволенных ключевых сотрудников". Среди них госсекретарь Рекс Тиллерсон, который восклицает: "Так не увольняют миллиардера!".

Самому Трампу между тем снится, что он пробуждается среди газет. "Путин назначил себя госсекретарем США", "Трамп критикует оружейное лобби, поддерживает детей нелегальных иммигрантов", "Трамп поддерживает оружейное лобби, критикует детей нелегальных иммигрантов", — гласят заголовки. Супруга президента Меланья в это время в отдельной спальне внимательно читает книгу "Огонь и ярость", рассказывающую скандальные подробности о личности ее мужа, а потом "Законодательство о брачных контрактах".

После этого Трамп подходит к зеркалу, убеждает себя "сбросить груз с души" и признаться самому себе в ошибках, после чего фраза за фразой следует поток критики в собственный адрес. "Я последователен не на 100%", — начинает он. "Ты винишь во всем других", "Ты уволил главу ФБР только потому, что он выше", — обращается к себе президент в мультфильме.

Далее он решает вместо Twitter заняться полезным чтением, открывает секретное досье и восклицает: "Это правда?! Россия делает ужасные вещи?!" — после чего снимает трубку телефона: "Владимир, извини, если разбудил… Нет! Мне плевать, если я тебя бужу!" — говорит Трам, оскорбляя собеседника и требуя оставить США в покое, после ченр бросает трубку.

По мнению авторов эпизода, Трамп лысый, и вместо парика использует песочного цвета пекинеса. Когда президент просыпается, а пекинес запрыгивает на макушку, он решает сделать выводы из своего сна и постит в Twitter: "Алек Болдуин (актер, известный пародиями на Трампа) носит парик. Грустно!".