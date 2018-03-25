Порошенко заявил, что "разоблачение" Саакашвили и Савченко войдут в историю

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что "разоблачение" бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили и депутата Верховной Рады Героя Украины Надежды Савченко достойны страниц в учебниках для спецслужб.

"В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников", — заявил Порошенко, слова которого приводит "Украинская правда".

Саакашвили с Савченко, по мнению украинского лидера, готовили в стране "государственный переворот в интересах России".

Саакашвили, комментируя на своей странице в Facebook заявление Порошенко, назвал его "дешевым вруном без чести и достоинства". "Если они меня разоблачили, доведите своё "разоблачение" до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко", — написал экс-губернатор Одессы.

Саакашвили отметил, что уже находится "в учебниках истории", а украинскому президенту "светит только криминальная и судебная хроники".

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.

Надежда Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. Ранее депутат признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". Савченко была помещена под стражу на два месяца, после чего объявила голодовку.