ВВС Израиля атаковали базу боевиков в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мар — РИА Новости. Израильская авиация в ночь на воскресенье атаковала базу боевиков в секторе Газа, после того как группа палестинцев проникла через границу и попыталась поджечь строительную технику, возводящую разделительные сооружения, сообщила армейская пресс-служба.

"Самолеты ВВС Израиля атаковали террористический объект на территории военного комплекса, принадлежащего террористической организации ХАМАС, в (городе) Рафахе, на юге сектора Газа", — сказано в пресс-релизе.

Удар был нанесен в ответ на субботний инцидент, когда несколько палестинцев повредили разделительный забор и, проникнув на израильскую сторону границы, попытались поджечь стоявшую там строительную технику. Местные СМИ пишут, что в результате вылазки никто не пострадал, а нарушители ретировались после того, как на место прорыва прибыли военные.

Армия подчеркнула, что считает ответственным за все агрессивные действия из сектора Газа правящее там движение ХАМАС.