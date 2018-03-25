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СМИ узнали о планах 20 европейских стран выслать российских дипломатов

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (704)
01:2825.03.2018
(обновлено: 01:38 25.03.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАвтомобили с дипломатическими номерами. Архивное фотоАвтомобили с дипломатическими номерами. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Два десятка европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому на Западе обвиняют Москву. Об этом пишет британская газета The Times.

Полицейские рядом с районом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными, Солсбери. 12 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
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Издание ссылается на неназванный источник, по словам которого, в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

По информации газеты, "беспрецедентный раунд выдворений" начнется в понедельник — 26 марта планируется отозвать на четыре недели посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Такое решение лидеры стран Евросоюза приняли по итогам переговоров в Брюсселе.

Кроме того, они согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, в котором выражается согласие с оценкой Лондона о "весьма вероятной" ответственности Москвы и отсутствии "иного правдоподобного объяснения".

Очередь за США

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кадыров заявил, что Скрипаль стал жертвой врагов России
Американский президент Дональд Трамп также готов выслать российских дипломатов из США из-за "дела Скрипаля", передает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке дипломатов, вероятно, объявят в понедельник, 26 марта. При этом собеседники агентства предупреждают, что решение президента не окончательное.

По словам источников, прежде чем высылать дипломатов, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги.

Белый дом пока не ответил на запрос РИА Новости о возможности высылки российских дипломатов.

Долгосрочная стратегия против России

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь
© РИА Новости / Наталья Копылова
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Действия Запада могут свидетельствовать о последовательной реализации долгосрочной стратегии, направленной на стремление изолировать Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).

"По этому поводу могу сказать, что Запад проявляет последовательность в реализации своей стратегии, направленной на стремление РФ изолировать, создать максимально сложные условия для ее экономического взаимодействия с другими странами", — сказал собеседник агентства.

По мнению парламентария, неверно предположение о том, что данная кампания была направлена на президентские выборы.

"Думаю, что в данном случае предположение, связанное с тем, что эта кампания была направлена чисто на президентские выборы, неверно. Потому что это долгосрочная стратегия, которая будет реализовываться вне зависимости от проведения Олимпиад, чемпионатов мира, выборов в России и так далее", — сказал Новиков.

Дело Скрипаля

Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", хотя в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовались цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

После отравления Скрипаля Лондон выслал 23 российских дипломата и заморозил контакты с Москвой на высоком уровне. Россия в ответ объявила персонами нон грата ряд сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Самые страшные отравляющие вещества
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