РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Активист пригрозил блокадой Крымского моста

00:5825.03.2018
(обновлено: 01:09 25.03.2018)
01380
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство Крымского моста через Керченский пролив. Архивное фотоСтроительство Крымского моста через Керченский пролив. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "Меджлис крымско-татарского народа"* намерен "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту, заявил один из лидеров организации, инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов.

Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы: планы организатора блокады Крыма сродни холостому выстрелу

В частности, он предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. По его словам, к ним должны применяться те же ограничительные меры, что и к посещающим полуостров артистам.

"Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались", — заявил Ислямов в интервью "Обозревателю".

На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант, если санкции не дадут никакого результата.

"Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам", — пообещал Ислямов.

Он не уточнил, о каких "шагах" идет речь, но заверил, что для блокирования моста будут применяться "ненасильственные методы борьбы".

"Весеннее обострение"

Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мнение: Киев уже сам понимает, чьим на самом деле является Крым
Вице-премьер крымского правительства, министр внутренне политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский назвал заявление Ислямова "очередным весенним обострением".

"Болезнь начинает прогрессировать, и они сами себе придумывают какие-то планы", — заметил Полонский.

По его словам, планы по блокированию движения через Крымский мост никогда не будут реализованы. "Безусловно, это полный бред. Никогда в жизни этого не произойдет. Хочу напомнить, об этом говорят люди, которые рассказывали, что никакого моста нет и что Россия его никогда в жизни не построит. Сейчас мы видим, что уже идут завершающие работы по автомобильной части моста", — подчеркнул вице-премьер.

К подобным высказываниям нужно отнестись "с сочувствием, с улыбкой на лице и не обращать внимания", считает Полонский.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс уверен, что Ислямову предстоит ответить перед законом за свои действия против российского Крыма, а его намерения препятствовать работе моста через Керченский пролив "сродни бреду сумасшедшего".

"Это все сродни бреду сумасшедшего. Ислямову, чтобы реализовать свои планы, нужно приехать в Россию, но как только он переступит границу, место его в "Бутырке" (Бутырский следственный изолятор № 2 в Москве) обеспечено. Я думаю, что в Симферополе ему будет некомфортно", — сказал РИА Новости Фикс.

Карьер в Балаклаве в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Украинский телеканал показал карту с исчезнувшим Крымом
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек полагает, что заявления Ислямова рассчитаны на наивных людей.

"Ни для кого не секрет — в отношении Крыма у него руки коротки, что он и пытается компенсировать длинным языком", — сказал депутат в интервью RT, отметив, что Ислямов "по своей сути популист".

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в свою очередь назвал заявление Ислямова о блокировании движения по Крымскому мосту "маразматическим".

Идею Ислямова, как подчеркнул парламентарий, не удастся реализовать даже технически. "На самом деле ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет. Это пустая риторика, попытка Ислямова какие-то политические дивиденды получить", — сказал депутат в интервью RT.

Ультиматум в адрес Порошенко

Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
Испугались правды о Крыме – сорвали заседание Совета ООН
Ранее Ислямов заявил, что "Меджлис"* устроит массовые протесты в Киеве, если власти Украины не сделают полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией". Речь идет о закреплении в украинской конституции статуса крымских татар, признании "органов национального самоуправления" и "переформатировании" Крыма в "национально-территориальную автономию". Соответствующий законопроект вносил в Раду другой организатор продовольственной и энергетической блокады полуострова — депутат Мустафа Джемилев.

По словам Ислямова, промедление с принятием конституционной реформы — "очень большая ошибка" президента Украины Петра Порошенко.

"У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно", — сказал бизнесмен.

Если же ситуация не изменится, возле украинского парламента будут организованы протестные акции, пояснил Ислямов.

Выселить россиян с территории Крыма

Руслан Бальбек. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Члены "Меджлиса"* продолжают подрывную деятельность в Крыму, заявил депутат
Депутат Верховной рады Украины, лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров ранее пригрозил выселить из Крыма всех россиян.

"Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, <…> что они будут обязаны выехать", — сказал Чубаров в эфире Пятого канала.

По словам председателя организации, это единственный вариант развития событий на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведенного там, в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена