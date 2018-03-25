МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. "Меджлис крымско-татарского народа"* намерен "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту, заявил один из лидеров организации, инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов.

В частности, он предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. По его словам, к ним должны применяться те же ограничительные меры, что и к посещающим полуостров артистам.

"Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались", — заявил Ислямов в интервью "Обозревателю".

На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант, если санкции не дадут никакого результата.

"Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам", — пообещал Ислямов.

Он не уточнил, о каких "шагах" идет речь, но заверил, что для блокирования моста будут применяться "ненасильственные методы борьбы".

"Весеннее обострение"

Вице-премьер крымского правительства, министр внутренне политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский назвал заявление Ислямова "очередным весенним обострением".

"Болезнь начинает прогрессировать, и они сами себе придумывают какие-то планы", — заметил Полонский.

По его словам, планы по блокированию движения через Крымский мост никогда не будут реализованы. "Безусловно, это полный бред. Никогда в жизни этого не произойдет. Хочу напомнить, об этом говорят люди, которые рассказывали, что никакого моста нет и что Россия его никогда в жизни не построит. Сейчас мы видим, что уже идут завершающие работы по автомобильной части моста", — подчеркнул вице-премьер.

К подобным высказываниям нужно отнестись "с сочувствием, с улыбкой на лице и не обращать внимания", считает Полонский.

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс уверен, что Ислямову предстоит ответить перед законом за свои действия против российского Крыма, а его намерения препятствовать работе моста через Керченский пролив "сродни бреду сумасшедшего".

"Это все сродни бреду сумасшедшего. Ислямову, чтобы реализовать свои планы, нужно приехать в Россию, но как только он переступит границу, место его в "Бутырке" (Бутырский следственный изолятор № 2 в Москве) обеспечено. Я думаю, что в Симферополе ему будет некомфортно", — сказал РИА Новости Фикс.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек полагает, что заявления Ислямова рассчитаны на наивных людей.

"Ни для кого не секрет — в отношении Крыма у него руки коротки, что он и пытается компенсировать длинным языком", — сказал депутат в интервью RT, отметив, что Ислямов "по своей сути популист".

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в свою очередь назвал заявление Ислямова о блокировании движения по Крымскому мосту "маразматическим".

Идею Ислямова, как подчеркнул парламентарий, не удастся реализовать даже технически. "На самом деле ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет. Это пустая риторика, попытка Ислямова какие-то политические дивиденды получить", — сказал депутат в интервью RT.

Ультиматум в адрес Порошенко

Ранее Ислямов заявил, что "Меджлис"* устроит массовые протесты в Киеве, если власти Украины не сделают полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией". Речь идет о закреплении в украинской конституции статуса крымских татар, признании "органов национального самоуправления" и "переформатировании" Крыма в "национально-территориальную автономию". Соответствующий законопроект вносил в Раду другой организатор продовольственной и энергетической блокады полуострова — депутат Мустафа Джемилев.

По словам Ислямова, промедление с принятием конституционной реформы — "очень большая ошибка" президента Украины Петра Порошенко.

"У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно", — сказал бизнесмен.

Если же ситуация не изменится, возле украинского парламента будут организованы протестные акции, пояснил Ислямов.

Выселить россиян с территории Крыма

Депутат Верховной рады Украины, лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров ранее пригрозил выселить из Крыма всех россиян.

"Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, <…> что они будут обязаны выехать", — сказал Чубаров в эфире Пятого канала.

По словам председателя организации, это единственный вариант развития событий на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведенного там, в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.