Посол России выступил на церемонии памяти жертв бомбардировок Сербии

АЛЕКСИНАЦ (Сербия), 25 мар – РИА Новости. Посол РФ в Белграде Александр Чепурин поучаствовал в памятных мероприятиях в связи с бомбардировками Сербии 1999 года, отметив отсутствие на церемонии послов стран, участвовавших в бомбардировках.

Главная памятная церемония с участием президента Сербии Александра Вучича, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика и членов сербского правительства прошла вечером в субботу в городе Алексинац на юге страны, который сильно пострадал от бомбардировок в апреле и мае 1999 года. Тогда там погибли 14 гражданских лиц, ранено свыше 50, были разрушены сотни жилых домов и объектов инфраструктуры. Посол Чепурин принял участие в памятных мероприятиях уже в пятый раз.

"Две с половиной тысячи человек, подавляющее большинство – мирное население были убиты, 10 тысяч человек были ранены легко или тяжело. Это варварство, о котором трудно говорить, которое могло быть в конце XX века", — заявил глава российского диппредставительства журналистам.

"Когда мы слышим, как нас учат гуманизму, уважению прав человека, и мы видим, что они сделали, это значит, что одно говорят, а другое делают, или вообще не считают сербов за людей. Тысячами убивали бессмысленно, безоружных мирных людей, как бандитов", — отметил дипломат.

Чепурин подчеркнул, что ни одного посла из тех стран, которые бомбили Сербию, вновь не было на памятной церемонии. "Никто не хочет осознать, извиниться, раскаяться, все по-прежнему, тихо сидят и считают, что правильно сделали… Пусть теперь их представители приедут и расскажут, зачем это сделали, зачем убили столько сербов, но я боюсь, что в скором времени мы этого не дождемся", — резюмировал российский посол.

Днем в Белграде цветы к памятнику погибшей 17 апреля 1999 года трехлетней Милицы Ракич и других юных жертв авиаударов Североатлантического альянса возложили вице-премьер и глава МВД Небойша Стефанович и министр по инновациям Сербии Ненад Попович. Правительственная делегация также возложили траурные венки к обелиску у здания национального Радио и телевидения Сербии, 16 сотрудников которого погибли в результате авианалета НАТО 23 апреля 1999 года. Памятные мероприятия состоялись и в других городах страны.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.