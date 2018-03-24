Адвокат Пучдемона заявил, что не видел ордера на арест своего клиента

БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Бельгийский адвокат экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона заявил, что не получал от испанских коллег документов, подтверждающих европейский ордер на арест Пучдемона, и не стал говорить, где находится его клиент.

"Я не видел нового европейского ордера на арест в отношении своего клиента (Пучдемона) и не получил еще никаких документов от моего испанского коллеги, представляющего интересы Пучдемона, которые свидетельствовали бы о выдаче ордера", — цитирует адвоката Пола Бекаэрта бельгийское издание Nieuwsblad.

"Я не стану говорить вам, где находится мой клиент. Это профессиональная тайна", — сказал он, отметив, что даже если европейский ордер и существует, он не означает автоматической экстрадиции Пучдемона. "Если выдается европейский ордер, полиция задерживает разыскиваемого гражданина и доставляет его к судье. Это не означает, что мой клиент будет экстрадирован. Ведущий дело судья будет принимать решение", — пояснил он.

Адвокат заявил, что инкриминируемые экс-главе каталонского правительства действия в Бельгии уголовно не наказуемы.

В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая не явилась в суд и, по данным испанских СМИ, отправилась в Швейцарию.

Адвокатское бюро Бекаэрта на запрос РИА Новости о ситуации с ордером пока не ответило.