США нанесли авиаудар по ливийскому оазису Убари, обезвредив двух боевиков

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США нанесли авиаудар по городу Убари в Сахаре на юго-западе Ливии в субботу, обезвредив двух террористов, сообщил РИА Новости представитель Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).

"В координации с ливийским правительство национального согласия, силы США провели точный авиаудар вблизи Убари 24 марта, убив двух террористов", — сообщили в командовании.

В AFRICOM отметили, что в настоящее время у них нет данных о гибели мирных жителей в результате этого удара.

"Соединенные Штаты не откажутся от своей миссии по разрушению и уничтожению террористических организаций и обеспечению стабильности в регионе. Мы полны решимости поддерживать давление на террористическую сеть и предотвращать создание террористами убежища", — рассказал собеседник агентства.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.