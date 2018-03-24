Во Франции почтут память погибшего жандарма, обменявшего себя на заложницу

Полиция и пожарные на въезде в коммуну Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

Полиция и пожарные на въезде в коммуну Треб на юге Франции, где произошел захват заложников. 23 марта 2018

ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости, Людмила Орищенко. Во Франции на национальном уровне почтут память погибшего подполковника жандармерии Арно Бельтрама, который обменял себя на заложницу в супермаркете на юге Франции, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Президент республики решил, что будут организованы национальные почести в память о подполковнике Арно Бельтраме, который отдал свою жизнь, чтобы защитить наших граждан", — отмечается в документе.

Такое решение было принято по итогам заседания Совета безопасности Франции, которое созвал президент страны Эммануэль Макрон в субботу в связи с произошедшими атаками на юге страны. Во время захвата заложников в супермаркете в коммуне Треб Бельтрам прибыл на место происшествия и попросил обменять себя на заложницу. Жандарм получил серьезные ранения и в субботу утром скончался в больнице. Как отмечают французские СМИ, действия подполковника жандармерии привели к спасению жизней нескольких людей.

Ранее глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву. Макрон отметил, что Бельтрам погиб как герой. Коллеги и близкие Бельтрама также подчеркивают его профессионализм, храбрость, готовность идти до конца и защищать свою Родину.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило 4 человека, 15 человек получили ранения. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ*.

*Запрещенная в России террористическая организация