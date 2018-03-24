В Госдуме назвали популизмом украинский план блокады моста в Крым

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Заявления одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленура Ислямова о намерении блокировать движение по мосту в Крым рассчитаны на наивных людей, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

"Ни для кого не секрет — в отношении Крыма у него руки коротки, что он и пытается компенсировать длинным языком", — сказал депутат в интервью RT, отметив, что Ислямов "по своей сути популист".

Ранее Ислямов в интервью украинскому изданию "Обозреватель" рассказал о намерениях фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, а также ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. Он добавил, что если эти шаги не дадут результата, в "Меджлисе"* готовы препятствовать движению физически, применяя "ненасильственные методы".

В России Ислямова обвиняют по делу о диверсии в Крыму 22 ноября 2015 года, когда из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины, и полуостров остался без света. Кроме того, он проходит по делу о создании вооруженного батальона на юге Украины.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.