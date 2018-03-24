В Сербии почтили память жертв бомбардировок НАТО

АЛЕКСИНАЦ (Сербия), 24 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и члены правительства участвуют в памятной церемонии в 19-ой годовщине бомбардировок НАТО на юге страны, передает корреспондент РИА Новости.

Центральная церемония с участием президента республики Александра Вучича, премьера Аны Брнабич и членов правительства проходит вечером в субботу в городе Алексинац на юге страны, сильно пострадавшем от бомбардировок в апреле и мае 1999 года, когда погибли 14 гражданских лиц, ранено свыше 50 и были разрушены сотни жилых домов и объектов инфраструктуры.

Мероприятие под слоганом "Простим, если сможем, не забудем пока живы" началось со звука сирен воздушной тревоги и выключения на несколько минут всего освещения в центре города. На площади перед сценой с остатками разрушенной стены дома собрались свыше трех тысяч человек. На экране показали кадры результатов бомбардировок Алексинаца.

Ранее в субботу в Белграде цветы к памятнику погибшей 17 апреля 1999 года трехлетней Милицы Ракич и других юных жертв авиаударов Североатлантического альянса возложили вице-премьер и глава МВД Небойша Стефанович и министр по инновациям Сербии Ненад Попович. Правительственная делегация также возложила траурные венки к обелиску у здания национального Радио и телевидения Сербии, 16 сотрудников которого погибли в результате авианалета НАТО 23 апреля 1999 года. Памятные мероприятия состоялись и в других городах страны.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.