Президент Италии попросил Джентилони остаться на посту премьера

РИМ, 24 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла предложил подавшему в отставку премьер-министру страны Паоло Джентилони продолжать исполнять обязанности главы правительства, сообщает канцелярия президентского Квиринальского дворца.

"Президент республики принял председателя Совета министров Паоло Джентилони, который, как следствие первого заседания нового парламента, подал в отставку с поста главы правительства… Президент предложил председателю совмина оставаться в должности для завершения текущих дел", — говорится в сообщении.

Ранее Маттарелла принял новоизбранных председателей сената Марию Елизабетту Казеллати и палаты депутатов Роберто Фико.

Отставка Джентилони является формальным шагом, обусловленным началом работы нового парламента, образованного после выборов 4 марта.