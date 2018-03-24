ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Известная американская благотворительница Сюзан Кармел сообщила РИА Новости, что она продолжит поддерживать программу обменов между молодыми артистами Большого театра и Вашингтонской национальной оперой ввиду важности сохранения культурного диалога США и РФ.

В пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне состоялся совместный концерт молодых артистов Большого театра и Вашингтонской национальной оперы (ВНО). Выступая на его открытии, посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что несмотря на сложности в отношениях между двумя странами, в американском обществе сохраняется интерес к российской культуре. Дипломат отметил, что "поддержка талантливой молодежи в сфере искусства — важная и благородная миссия", и "программа обменов начинающими артистами между ведущими оперными театрами наших стран — прекрасная модель такого взаимодействия".

"В трудные времена культурный диалог чрезвычайно важен. Без диалога нет надежды. Без надежды нет будущего. Вы должны вести диалог, и культура помогает вам вести этот диалог, по крайней мере между людьми", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, этот диалог может продолжаться и в сложные политические времена, поскольку всегда необходимо искать пути для сотрудничества.

"Это сотрудничество и взаимное уважение крайне важно для любого рода дипломатических отношений", — добавила Кармел.

Директор программы для молодых артистов Доминго-Кафрица при ВНО Роберт Эйнслей рассказал РИА Новости, что программа обмена для молодых артистов между Большим театром и Вашингтонской национальной оперой должна продолжаться, поскольку это позволяет музыкантам овладеть музыкальными техниками и школами. По его словам, почти все его преподаватели по фортепиано были русские.

"Поэтому я всегда испытывал глубокую любовь к русской школе преподавания… столько можно выучить от этих людей и их школ, из их дисциплин и техник. Мы должны сохранять эту программу обмена. Это то, как мы учимся и растем, и поэтому это является особенным", — пояснил Эйнслей.

Пятничный концерт ознаменовал собой восьмилетнюю годовщину взаимодействия между Большим театром и ВНО. В рамках данной программы проводится регулярный обмен артистами, и в этот раз настала очередь артистов Большого театра приехать в США. Прошлым летом молодые артисты ВНО посещали Россию.

В пятницу 13 участников программы обмена этого года исполнили в российском посольстве в США произведения Чайковского, Пуччини, Рахманинова, Моцарта, Россини, Верди, Беллини. Свое выступление они завершили одной из самых известных русских песен "Очи черные".