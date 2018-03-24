Вице-премьер парламента Крыма назвал бредом планы блокировать полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Инициатору блокады Крыма Ленуру Ислямову предстоит ответить перед законом за свои действия против российского Крыма, а его намерения препятствовать работе моста через Керченский пролив "сродни бреду сумасшедшего", заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ислямов, который проживает на Украине, заявил, что признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация "Меджлис крымско-татарского народа"* намерена "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

"Это все сродни бреду сумасшедшего. Ислямову, чтобы реализовать свои планы, нужно приехать в Россию, но как только он переступит границу, место его в "Бутырке" (Бутырский следственный изолятор № 2 в Москве) обеспечено. Я думаю, что в Симферополе ему будет некомфортно", — сказал РИА Новости Фикс.

Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, однако был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым. Также он стал фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило после создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.