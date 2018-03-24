Трамп осудил теракты на юге Франции

ВАШИНГТОН, 24 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с осуждением терактов на юге Франции и выразил поддержку французскому президенту Эммануэлю Макрону.

"Наши мысли и молитвы с жертвами ужасного вчерашнего нападения во Франции, и мы оплакиваем потерю страны. Мы также осуждаем насильственные действия нападавшего и всех, кто мог оказать ему поддержку. Мы с тобой Эммануэль Макрон!", — написал Трамп у себя в Twitter.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека, 16 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяло ИГ* (запрещено в РФ).

*Террористическая организация, запрещенная в России.