Генпрокуратура Перу проводит обыски в домах экс-президента Кучински

© РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Главы государств, которым вынесли импичмент в 1992-2018 годах Генеральная прокуратура Перу проводит обыски в домах, принадлежащих бывшему президенту страны Педро Пабло Кучински.

"Прокурор Марсьяль Паукар руководит обысками в доме Педро Пабло Кучински в (районе провинции Лима) Сан-Исидро. Прокурор Луис Байон руководит обысками дома в (районе) Сьенегилья", — сообщила генпрокуратура в Twitter.

Кучински сам подал заявление об отставке в минувшую среду за день до обсуждения парламентом вопроса о его импичменте за "моральную недееспособность". В пятницу конгресс удовлетворил его прошение при том, что в декабре 2017 года парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения Кучински. Его подозревали в причастности к получению платежей от бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.

Мартин Вискарра, занимавший пост первого вице-президента Перу, в пятницу вступил в должность президента страны.