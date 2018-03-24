Украинские радикалы готовят план блокады Крымского моста

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Один из лидеров так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа"*, организатор блокады Крыма Ленур Ислямов выступил с очередной радикальной идеей — он заявил о намерении блокировать движение по Крымскому мосту.

Прежде всего он предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. По словам Ислямова, к ним следует применять те же ограничительные меры, что и к посещающим полуостров артистам.

"Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались", — заявил он в интервью изданию "Обозреватель".

Журналист поинтересовался, будет ли "Меджлис"* физически препятствовать движению, на что Ислямов ответил, что такой вариант возможен, если санкции не дадут никакого результата.

"Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам", — пообещал он.

Какими будут эти шаги, он не уточнил, но заверил, что будут применяться "ненасильственные методы борьбы".

Что думают в Крыму

В Крыму заявление Ислямова назвали "маразматическим". Как отметил депутат Госсовета республики Владислав Ганжара, фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, не получится даже чисто технически.

"Очень разные заявления мы слышали от украинских политиков относительно нашего моста. То они не признавали его существование, то потом один из украинских генералов вообще предлагал разбомбить его. Сейчас Ислямов хочет фиксировать транспорт, который будет по нему ехать. На самом деле ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет", — сказал депутат в комментарии RT.

По его мнению, на самом деле все это "пустая риторика", за счет которой Ислямов пытается получить какие-то политические дивиденды.

Планы на Херсонщине

Намерения Ислямова распространяются не только на Крымский мост, а дивиденды могут быть не только политическими. Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, под контроль одного из лидеров "Меджлиса"* могут попасть транспортные пассажирские перевозки на полуостров из Херсонской области.

На границе с Крымом сейчас назревает скандал между местными перевозчиками и представителями Ислямова, которым поручено взять под полный контроль транспортный бизнес в районе железнодорожного вокзала в Новоалексеевке.

"Ислямов пытается легализовать свой бизнес-заход в Крым, для этого выбраны маршрутные и транспортные перевозки. Используя свое влияние на коррумпированных херсонских чиновников, организатор блэкаута собирается монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью. Фактически получается, что каждый автобус, на котором поедут крымчане, — это пополнение ислямовской казны и оплата диверсионных акций против Крыма. А тех владельцев маршрутных перевозок, которые останутся без работы, в случае возмущения Ислямов подавит силовым путем, используя "ручных радикалов", — сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что среди перевозчиков много крымских татар, живущих в Херсонской области. "Теперь их хотят лишить единственного заработка. К нам поступают жалобы от местного населения на бесчинства, которые творят радикалы Ислямова", — подчеркнул Бальбек.

Депутат не исключает, что скандал в приграничном регионе может перейти к открытым столкновениям между радикалами и местным населением.

Ультиматум Порошенко

На прошлой неделе Ислямов выступил и с требованием к президенту Украины. Он заявил, что Меджлис"* устроит массовые протесты, если киевские власти не сделают полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией".

Речь идет о закреплении в украинской конституции статуса крымских татар, признании "органов национального самоуправления" и "переформатировании" Крыма в "национально-территориальную автономию". Соответствующий законопроект вносил в Раду другой организатор продовольственной и энергетической блокады полуострова — депутат Мустафа Джемилев.

По словам Ислямова, промедление с принятием конституционной реформы — "очень большая ошибка" Порошенко.

Украинскому президенту дали время до 18 мая.

"Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится достойно", — сказал Ислямов.

Пока никаких действий со стороны президента не последовало.

Дела против Ислямова

"Меджлис крымско-татарского народа"* признан в России экстремистской организацией, ее лидеры — Ленур Ислямов, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров — покинули полуостров после его воссоединения с Россией.

В России Ислямова обвиняют по делу о диверсии в Крыму 22 ноября 2015 года, когда из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины, и полуостров остался без света. Кроме того, Ислямов проходит по еще одному делу — о создании вооруженного батальона на юге Украины у крымских границ.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.