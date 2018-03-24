В Париже проходит акция поддержки курдов в Африне

ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Масштабная акция поддержки курдов в сирийском городе Африн проходит в субботу в Париже.

Процессия, в которой идут десятки человек с флагами и плакатами, прошла шествием от Северного вокзала к площади Республики.

"Я Африн", "Политическое решение для Курдистана", — с такими плакатами под народную музыку люди шли по улицам.

Ранее сообщалось, что турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что военная операция турецких вооруженных сил в соседней Сирии не ограничится Африном и продолжится в Манбидже и Идлибе. По словам президента, с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне вооруженные силы в общей сложности нейтрализовали 3,7 тысячи террористов.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.