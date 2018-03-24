Трамп готов выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", пишут СМИ

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США после инцидента в британском Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, Трамп согласился с рекомендациями своих советников, о высылке дипломатов, вероятно, будет объявлено в понедельник. При этом собеседники агентства опасаются, что решение Трампа не окончательное.

По словам источников, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги в отношении России перед тем, как самому выслать дипломатов.

Ранее телеканал СМИ сообщили, что Совет нацбезопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и что решение может быть принято скоро.