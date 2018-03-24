Член ЦИК России станет наблюдателем за парламентских выборах в Туркмении

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Член российского Центризбиркома Василий Лихачев сообщил, что примет участие в международном наблюдении за выборами депутатов меджлиса (парламента) Туркменистана.
"Делегация Российской Федерации, а я являюсь одним из координаторов этой группы, состоит из представителей Совета Федерации, Государственной думы, ЦИК, министерства иностранных дел Российской Федерации, посольства РФ в Туркменистане", — сообщил Лихачев РИА Новости.
Эта миссия наиболее многочисленная по сравнению с другими, работающими на нынешних выборах в Туркмении, — 90 человек, уточнил член ЦИК. Также за выборами, по его словам, наблюдает небольшая группа наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, а также наблюдатели от ШОС, Организации Исламского сотрудничества, возможно, будут представители Организации Объединенных наций.
Лихачев отметил, что совсем недавно в России прошли президентские выборы и внимание к электоральной тематике в международной повестке дня продолжается и будет очень и очень активным.
"Участие российских представителей в наблюдении отвечает духу договора о стратегическом партнерстве, который был подписан в прошлом году на высшем уровне. Совсем недавно в ходе президентской кампании в Российской Федерации среди корпуса международных наблюдателей были представители и Туркменистана", — добавил член ЦИК.