Член ЦИК России станет наблюдателем за парламентских выборах в Туркмении

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Член российского Центризбиркома Василий Лихачев сообщил, что примет участие в международном наблюдении за выборами депутатов меджлиса (парламента) Туркменистана.

Голосование на парламентских выборах пройдет 25 марта с 07.00 (05.00 мск) до 19.00 (17.00 мск). На 125 мест в парламенте Туркмении претендуют 284 кандидата, выдвинутых политическими партиями и группами граждан. В Туркменистане действуют три политические партии — Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.

"Делегация Российской Федерации, а я являюсь одним из координаторов этой группы, состоит из представителей Совета Федерации, Государственной думы, ЦИК, министерства иностранных дел Российской Федерации, посольства РФ в Туркменистане", — сообщил Лихачев РИА Новости.

Он отметил, что в состав миссии наблюдателей Содружества независимых государств, которую возглавляет председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, входят представители России, Азербайджана, Армении, республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В этой миссии представлены и несколько международных организаций, в частности, Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, Межпарламентская ассамблея СНГ, исполнительный комитет СНГ.

Эта миссия наиболее многочисленная по сравнению с другими, работающими на нынешних выборах в Туркмении, — 90 человек, уточнил член ЦИК. Также за выборами, по его словам, наблюдает небольшая группа наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, а также наблюдатели от ШОС, Организации Исламского сотрудничества, возможно, будут представители Организации Объединенных наций.

Лихачев отметил, что совсем недавно в России прошли президентские выборы и внимание к электоральной тематике в международной повестке дня продолжается и будет очень и очень активным.

"Участие российских представителей в наблюдении отвечает духу договора о стратегическом партнерстве, который был подписан в прошлом году на высшем уровне. Совсем недавно в ходе президентской кампании в Российской Федерации среди корпуса международных наблюдателей были представители и Туркменистана", — добавил член ЦИК.