Обвинения в адрес России по делу Скрипаля голословны, заявил Песков

КЕМЕРОВО, 24 мар — РИА Новости. Обвинения Великобритании в адрес РФ в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери абсурдны и голословны, и они не имели значительного влияния на результат выборов главы РФ, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В такой фиктивной поддержке Путин не нуждается, и без этого он является совершенно неоспоримым лидером. Просто подобное враждебное отношение к России со стороны других государств, в данном случае Великобритании, конечно, не может не оставаться незамеченным, не может не вызывать такие бурлящие эмоции в общественном мнении, не может не приводить к жесткой реакции людей", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР 24"

Песков не согласился с тем, что кампания британского правительства с обвинениями в адрес РФ сыграла на руку Путину во время выборов. Граждане РФ при этом, как отметил Песков, отреагировали на ситуацию естественным образом.

"Потому что очевидность нонсенса, который происходит, абсурдность этой ситуации, этих голословных обвинений, вызывает критику со стороны населения", — сказал он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максима Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.

Полная версия интервью с Дмитрием Песковым выйдет на телеканале "МИР" в 19:00 мск.