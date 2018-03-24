Ташкент призвал Афганистан сесть за стол переговоров с "Талибаном"*

ТАШКЕНТ, 24 мар – РИА Новости. Скорейшие переговоры властей Афганистана и движения "Талибан"* без предварительных условий являются целью конференции по урегулированию ситуации в этой стране в Ташкенте 26-27 марта, заявил начальник управления по сотрудничеству со странами Среднего и Ближнего Востока МИД Узбекистана Отабек Акбаров.
"Главной целью конференции является выражение консолидированной позиции на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан"* без выдвижения каких-либо предварительных условий", — заявил Акбаров, которого цитирует сайт МИД Узбекистана.
По его словам, в итоговом документе также планируется отразить роль самих афганцев и роль Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН в этом мирном процессе, а также отказ от любых форм и проявлений терроризма. "В настоящее время проект Ташкентской декларации находится на заключительной стадии согласования между участниками, и мы надеемся завершить данную работу 25 марта", — добавил Акбаров.
По данным МИД Узбекистана, участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане подтвердили министры иностранных дел стран Центральной Азии, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
*Террористическая организация, запрещена в России