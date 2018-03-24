Ташкент призвал Афганистан сесть за стол переговоров с "Талибаном"*

ТАШКЕНТ, 24 мар – РИА Новости. Скорейшие переговоры властей Афганистана и движения "Талибан"* без предварительных условий являются целью конференции по урегулированию ситуации в этой стране в Ташкенте 26-27 марта, заявил начальник управления по сотрудничеству со странами Среднего и Ближнего Востока МИД Узбекистана Отабек Акбаров.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что "Талибан"* не направлял обращение для участия в конференции, в то же время на нее приглашены представители министерства иностранных дел Катара, где с 2013 года действует представительство "Талибана"*. Узбекский МИД отмечал, что Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием талибов.

"Главной целью конференции является выражение консолидированной позиции на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан"* без выдвижения каких-либо предварительных условий", — заявил Акбаров, которого цитирует сайт МИД Узбекистана.

Акбаров напомнил, что по итогам конференции ее участники планируют принять Ташкентскую декларацию. "Важным фактором успеха мирного процесса выступает интеграция вооруженной оппозиции в политическую жизнь Афганистана и признание её в качестве легитимной политической силы", — отметил представитель МИД Узбекистана, указывая на основные моменты проекта декларации.

По его словам, в итоговом документе также планируется отразить роль самих афганцев и роль Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН в этом мирном процессе, а также отказ от любых форм и проявлений терроризма. "В настоящее время проект Ташкентской декларации находится на заключительной стадии согласования между участниками, и мы надеемся завершить данную работу 25 марта", — добавил Акбаров.

По данным МИД Узбекистана, участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане подтвердили министры иностранных дел стран Центральной Азии, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, заместитель госсекретаря США по политическим делам Томас Шеннон. Делегацию России представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

*Террористическая организация, запрещена в России