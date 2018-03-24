На юге Франции в доме террориста нашли доказательства связи с ИГ*

ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Письмо-завещание с отсылками к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) обнаружено в доме, где проживал Редуан Лакдим, ликвидированный накануне после захвата заложников на юге Франции, передаёт в субботу телеканал LCI.

"По нашей информации, следователи в ходе обыска по месту проживания Редуана Лакдима вчера обнаружили написанное от руки письмо, выступающее в качестве завещания, в котором он ссылается на организацию "Исламское государство"*, — говорится в сообщении телеканала.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников.

В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило 4 человека. В субботу в больнице скончался жандарм, обменявший себя на заложника в супермаркете.

Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ*.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.