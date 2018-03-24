"Бедная, убогая женщина": на Украине высмеяли арест Савченко

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Бывший участник операции в Донбассе Тарас Костанчук в эфире телеканала ZIK прокомментировал арест Надежды Савченко.

По словам Костанчука, не нужно преувеличивать "планы" Савченко по организации террористического акта в здании Верховной рады.

"Бедная, убогая женщина пробовала, где-то что-то молола своим языком", — заявил бывший служащий ВСУ.

Как подчеркнул Костанчук, подобные разговоры ведутся "в каждой третьей квартире", однако это не означает, что все, кто говорит о каких-то агрессивных действиях против украинского парламента, террористы. По мнению военного, Савченко подставили из-за ее недальновидности.

"Не нужно преувеличивать: это не тот теракт, который действительно мог состояться", — заметил бывший участник операции на востоке Украины.

Как считает Костанчук, задержание и арест Савченко – это "спланированная акция по ликвидации" Героя Украины.

Надежда Савченко была задержана в четверг 22 марта. Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Генпрокуратур Украины Юрий Луценко обвиняет Савченко и ее сторонников в намерении совершить теракт в здании Рады, а также правительственном квартале с помощью гранатометов и минометов.

Ранее Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в украинской столице. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".