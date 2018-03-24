Число жертв теракта в Александрии возросло до двух человек

КАИР, 24 мар — РИА Новости. Два человека погибли в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия, заявил руководитель безопасности города Мостафа ан-Нимр, на которого было совершено покушение.
Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех раненых.
При этом глава безопасности Александрии подтвердил, что инцидент не повлияет на проведение выборов в этом втором по величине городе Египта.
Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Бесспорным фаворитом президентской гонки является действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Его единственный конкурент — глава малоизвестной партии "Аль-Гэд" Муса Мустафа Муса.