КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Украинское госпредприятие "Антонов" может наладить сборку самолетов АН-148/158 с российскими комплектующими через Белоруссию, сообщает украинское информагентство "Лига".
Указывается, что в случае принятия решения о совместной деятельности "Антонов" обязуется предоставить перечень самолетов Ан, эксплуатируемых в РФ, в том числе санкционных, а также перечень подлежащей ремонту техники.
Как отмечается, пресс-служба ГП "Антонов" подтвердила факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято. В частности, в компании не смогли ответить, можно ли рассматривать этот проект как попытку избежать санкционных ограничений в части сотрудничества с Россией, а также можно ли расценивать соглашение как действие, направленное на усиление вооруженных сил РФ.
Еще в 2014 году президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.