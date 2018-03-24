Политолог оценил планы высылки российских дипломатов из ряда стран Европы

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Информация о том, что около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, может частично подтвердиться, заявил RT политолог Александр Асафов.

"Дело в том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй привезла на прошедший саммит предложение по откладыванию фактического выхода страны из Евросоюза на два года", — пояснил эксперт.

По его словам, у страны не будет права голоса в ЕС, но Британия продолжит финансировать организацию.

"Фактически за поддержку антироссийского вектора Мэй напрямую предложила средства Евросоюзу", — подчеркнул Асафов.

При этом некоторые европейские страны могут пойти на высылку российских дипломатов, однако эти меры не будут носить масштабный характер, считает политолог.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что ряд европейских стран готовят высылку российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". В этой акции могут принять участие такие страны, как Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", хотя в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовались цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

После отравления Скрипаля Лондон выслал 23 российских дипломата и заморозил контакты с Москвой на высоком уровне. Россия в ответ объявила персонами нон грата ряд сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.