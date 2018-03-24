Палату депутатов Италии возглавил представитель "Движения 5 звезд"

РИМ, 24 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Председателем Палаты депутатов нового парламента Италии избран известный член "Движения 5 звезд" Роберто Фико.

Как свидетельствует трансляция заседания в Youtube, представитель "Д5З", получившего на мартовских выборах первое место среди отдельных партий, победил в последнем, четвертом туре голосования в нижней палате парламента.

За него отдали голоса свыше половины из присутствовавших на заседании депутатов. Подсчет голосов продолжается. По последним оценкам, за него проголосовали свыше 450 депутатов из 630 человек в палате.

В пятницу обе палаты новоизбранного итальянского парламента ожидаемо не смогли избрать председателей на своих первых заседаниях.

Роберто Фико родился в Неаполе в 1973 году. Он с отличием закончил университет Триеста по специальности "массовые коммуникации". В Палату депутатов был избран в 2013 году, в парламенте предыдущего созыва возглавлял комиссию по надзору за гостелекомпанией Rai.

Считается одним из лидеров "Движения", представляет его левое крыло.