В Думе рассказали, что надо, чтобы Россию перестали обвинять во всех грехах

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Альдаби Шхагошев считает, что обвинения в адрес России, подобные тем, что бросает премьер Великобритании Тереза Мэй, будут продолжаться, пока на международном уровне не выработают правила, призывающие к ответу лидеров стран за бездоказательные заявления.

Ранее британская газета The Times сообщила, что два десятка европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому на Западе обвиняют Москву.

"Пока мы не выработаем на международном уровне правила, которые бы заставляли отвечать за бездоказательные заявления лидеров больших стран и государств, то мы будем сотрясаться все время от подобных заявлений. Я имею в виду, конечно, заявления Мэй и ряда других деятелей", — сказал РИА Новости парламентарий.

Политик отметил, что пока преждевременно говорить о возможных высылках дипломатов. "Желательно, конечно, дождаться официальной информации", добавил депутат.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.