У берегов Папуа – Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,8

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в субботу у побережья Папуа – Новой Гвинеи, сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 21.23 по местному времени (11.23 мск) субботы. Эпицентр располагался в одном километре к юго-востоку от побережья острова Новая Британия и в 151 километре к востоку от расположенного на нем города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.