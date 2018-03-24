В Сербии вспоминают жертв бомбардировок НАТО

БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Власти и граждане Сербии начали отмечать 19-ю годовщину бомбардировок НАТО Югославии с возложения венков к памятнику самым юным жертвам авиаударов Североатлантического альянса.

Трехлетняя Милица Ракич погибла 17 апреля 1999 года от осколка авиабомбы, который убил ее в собственном доме в пригородном районе Белграда Батайница. В память о ней и остальных юных жертвах авиаударов Североатлантического альянса в центре сербской столицы установлен памятник с надписью "Мы были просто детьми".

Цветы к памятнику вместе с гражданами возложили в субботу днем вице-премьер и глава МВД Небойша Стефанович и министр по инновациям Сербии Ненад Попович.

"И сейчас продолжается давление, чтобы Сербия стала членом НАТО, отдала свое Косово и ввела санкции по отношению к России. Сербия не согласится ни на какие принуждения. У Сербии есть президент и правительство, которые не поддадутся давлению", — цитирует национальный телеканал РТС министра Поповича.

Он добавил, что Сербия сохранит свои традиционные дружеские отношения с Россией и Китаем.

"Сегодня мы вспоминаем и всех сотрудников МВД, которые отдали свои жизни за самое важное — за Сербию, за нашу свободу. Эти люди во время агрессии НАТО были вместе со своей страной, боролись за нее, защищали ее и своими жизнями показали, как надо любить Сербию", — приводит телеканал слова министра внутренних дел Стефановича.

Центральные памятные мероприятия с участием президента республики Александра Вучича и членов правительства пройдут вечером в субботу в городе Алексинац на юге страны, сильно пострадавшем от бомбардировок.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.