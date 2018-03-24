В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс силовиков с РСЗО и бойцов "Айдара"

ЛУГАНСК, 24 мар — РИА Новости. Несколько эшелонов с военной техникой и вооружением украинских силовиков, в том числе реактивными системами залпового огня (РСЗО), прибыли на железнодорожную станцию Лиман в Донбассе, в район населенного пункта Счастье для усиления позиций ВСУ прибыли бойцы националистического батальона "Айдар", заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что украинское командование продолжает усиливать свои позиции в Донбассе, что свидетельствует о намерении решать конфликт "силовыми методами".
"В связи с чем на факт переброски запрещенного вооружения в близь линии соприкосновения войск просим обратить внимание представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и использовать данную информацию при планировании маршрутов патрулей", — сказал Марочко.
Также он рассказал о прибытии бойцов националистического батальона "Айдар".
"По информации нашей разведки, для усиления украинских боевиков из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в населенный пункт Счастье прибыли националисты из батальона "Айдар", — сказал он.
По данным Народной милиции, численность прибывшей группы составляет до 20 человек, уточнил Марочко.
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