В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс силовиков с РСЗО и бойцов "Айдара"

ЛУГАНСК, 24 мар — РИА Новости. Несколько эшелонов с военной техникой и вооружением украинских силовиков, в том числе реактивными системами залпового огня (РСЗО), прибыли на железнодорожную станцию Лиман в Донбассе, в район населенного пункта Счастье для усиления позиций ВСУ прибыли бойцы националистического батальона "Айдар", заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"По имеющейся у нас информации, 20 и 22 марта прибыли несколько эшелонов с техникой для усиления подразделений противника. В составе эшелонов находились РСЗО 9П140 "Ураган" и БМ-21 "Град" до 20 единиц, БМП-1 до 10 единиц, а также до 15 единиц автомобильной техники "Урал", — рассказал Марочко.

Представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что украинское командование продолжает усиливать свои позиции в Донбассе, что свидетельствует о намерении решать конфликт "силовыми методами".

"В связи с чем на факт переброски запрещенного вооружения в близь линии соприкосновения войск просим обратить внимание представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и использовать данную информацию при планировании маршрутов патрулей", — сказал Марочко.

Также он рассказал о прибытии бойцов националистического батальона "Айдар".

"По информации нашей разведки, для усиления украинских боевиков из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в населенный пункт Счастье прибыли националисты из батальона "Айдар", — сказал он.

По данным Народной милиции, численность прибывшей группы составляет до 20 человек, уточнил Марочко.

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