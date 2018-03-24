В ДНР опасаются активизации снайперских обстрелов со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил о возможной активизации снайперских обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе.

"По данным, полученным нами из 198 учебного центра военно-морских сил, стало известно, что с 21 по 26 марта в нем проводятся контрольные занятия. По итогам трехнедельных курсов снайперской и контрснайперской подготовки 10 военнослужащих из состава взвода снайперов вернутся в свое подразделение в зону так называемой АТО", — сказал в субботу журналистам Басурин.

По его словам, это свидетельствует "о возможной активизации в ближайшее время снайперских обстрелов на южном направлении".