В СМИ рассказали о версиях целях теракта в Александрии

КАИР, 24 мар — РИА Новости. Теракт в Александрии, в котором погиб один человек и несколько пострадали, был попыткой убийства главы службы безопасности города, сообщает местный телеканал Extra News.

По данным телеканала, подрыв заминированного автомобиля произошел во время проезда кортежа главы службы безопасности Александрии.

Как сообщает Extra News, смертельные ранения получил капитан египетской полиции, глава службы безопасности не пострадал.

Ранее МВД Египта заявляло о задержании групп экстремистов, связанных с запрещенной в Египте ассоциацией "Братья-мусульмане", которые, по данным силовиков, планировали устроить беспорядки в преддверии выборов президента страны.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Бесспорным фаворитом президентской гонки является действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Его единственный конкурент — глава малоизвестной партии "Аль-Гэд" Муса Мустафа Муса.