Посол России в Италии призвал Лондон не нагнетать антироссийскую истерию

РИМ, 24 мар — РИА Новости. Посол РФ в Италии Сергей Разов призвал британских коллег отказаться от нагнетания антироссийской истерии в связи с делом об отравлении в городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее посол Великобритании в Риме Джилл Моррис поместила в миланской газете Corriere della Sera статью, в которой утверждала, что Россия продолжает "традицию государственных убийств" а также, что, начиная с 2014 года, она якобы неоднократно нарушала правила международного общежития, в частности, "аннексировала Крым, раздувала огонь в конфликте на востоке Украины, провела информационные атаки против немецкого бундестага и датского правительства и вмешивалась в различны европейские выборы". Если страны Запада не будут едины, Россия будет продолжать свое "опасное и деструктивное поведение", подчеркнула Моррис.

"Великобритания продолжает бездоказательно обвинять Россию в применении "с высокой долей вероятности" (highly likely) нервно-паралитического вещества с целью покушения на отца и дочь Скрипалей. Эти действия противоречат нормам международного права, общепринятой практике межгосударственных отношений и здравому смыслу", — говорится в ответе посла РФ, который в субботу опубликовала Corriere della Sera.

По словам Разова, Великобритания, отбросив фундаментальный принцип судопроизводства – презумпцию невиновности, присвоила себе функции следователя, прокурора, судьи и исполнителя наказания. Обвиняя Россию в "сокрытии" части химарсенала и его "использовании", Великобритания ставит под сомнение авторитет Организации по запрещению химического оружия, которая официально подтвердила факт полной ликвидации бывшего химического арсенала, доставшегося России от Советского Союза, указал посол.

"Мы серьезно обеспокоены судьбой российской гражданки Юлии Скрипаль, которая в Великобритании подверглась нападению с применением химических веществ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на ее умышленное убийство. Почему до сих пор в нарушении норм международного права, без объяснения причин нам отказывают в консульском доступе к ней? Мы более двух недель не можем определить, где она, что с ней, в каком состоянии она находится", — подчеркнул российский дипломат.

Разов отметил, что Россия готова к полноформатному и открытому сотрудничеству с Великобританией для снятия любых озабоченностей в двустороннем формате и на международных площадках, однако при соблюдении международно-правых норм. "Призываем британских коллег не превращать ситуацию в низкопробный триллер путем нагнетания антироссийской истерии. Ожидаем от Великобритании официального ответа в отношении всего происходящего по "делу Скрипалей", надеясь, что там не забыли и о собственных разработках по созданию отравляющих веществ под условным западным названием "Новичок", которые кстати велись также в других странах", — заявил он.

"Представители официального Лондона договорились до того, что сравнивают Россию с Германией времен Гитлера, а чемпионат мира по футболу в России с Олимпийскими играми 1936 года. Для полного воссоздания картины мировой истории в ее британском прочтении осталось только найти "русский след" в отравлении Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены", — говорится в статье посла РФ.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.