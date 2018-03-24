На Украине готовят план по блокированию Крымского моста

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. "Меджлис"* намерен "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту, заявил один из лидеров организации, инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов.
"Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались ", — заявил Ислямов в интервью "Обозревателю".
На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант случае, если санкции не дадут никакого результата.
"Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам", — пообещал Ислямов.
Он не уточнил, о каких "шагах" идет речь, однако заверил, что для блокирования моста будут применяться "ненасильственные методы борьбы".
Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал о планах Ислямова монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью, взяв под контроль перевозки на полуостров.
"Меджлис крымско-татарского народа"* признан в России экстремистской организацией решением Верховного суда Крыма, лидеры организации — Ленур Ислямов, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров — покинули полуостров после его воссоединения с Россией.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.