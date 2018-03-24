В центре Александрии взорвался автомобиль

КАИР, 24 мар — РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали при взрыве заминированного автомобиля в центре египетской Александрии, сообщил минздрав Египта.

По данным издания Youm7 , взрыв произошел на улице Муаскар аль-Румани в центральной части города.

Ранее МВД Египта заявляло о задержании групп экстремистов, связанных с запрещенной в Египте ассоциацией "Братья-мусульмане", которые по данным силовиков, планировали провести атаки в преддверии выборов президента страны.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Бесспорным фаворитом президентской гонки является действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Его единственный конкурент — глава малоизвестной партии "Аль-Гэд" Муса Мустафа Муса.