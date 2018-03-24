В Уилтшире проведут химчистку одежды тех, кто мог пересечься со Скрипалями

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Власти британского графства Уилтшир предложили местным жителям, посещавшим заведения, где незадолго до отравления побывали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, принести свою одежду для химчистки, пишет газета Times.

Всем, кто заходил в ресторан Zizzi и паб Mill, рекомендуется предварительно упаковать вещи в два пластиковых пакета. Служба здравоохранения Англии сообщила, что местные жители должны связаться с местными властями, чтобы те забрали одежду и предоставили компенсацию.

Рекомендация властей может коснуться до 500 человек.

Ранее главный врач Англии Салли Дэвис порекомендовала всем, кто побывал в указанных заведениях в Солсбери 5 и 6 марта, на всякий случай выстирать одежду, в которой они тогда были, и помыть все вещи, которые у них были с собой.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.