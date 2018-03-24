БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Чепурин ответил на обвинения главы диппредставительства Великобритании Дениса Кифа в адрес России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Предпочитая бездоказательные обвинения, Лондон не предоставил Москве сведения, о каком веществе идет речь, не передал образцы, не пошел по пути двустороннего взаимодействия. Россия предлагает в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО в рамках пункта 2 Статьи IX урегулировать вопрос путем обмена информацией и консультаций на двустороннем уровне", — ответил в авторском тексте в субботу посол России.
Чепурин отметил, что руководство РФ выступает за то, чтобы провести полное расследование и найти виновных.
Российский посол также указал на время происшествия, которое случилось незадолго до выборов президента РФ и в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу в России.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.