БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Чепурин ответил на обвинения главы диппредставительства Великобритании Дениса Кифа в адрес России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Полемика глав дипмиссий произошла на страницах влиятельной белградской газеты "Политика". В авторской статье в минувшую пятницу посол Киф заявил, что "все элементы расследования и объективные факты недвусмысленно указывают в направлении России, как виновника". По мнению британского дипломата, вместо того, чтобы дать рациональное объяснение тому, как якобы производимое в России химическое оружие "было применено против гражданских лиц на британской территории", Кремль выбрал "цинизм и высмеивание".

"Предпочитая бездоказательные обвинения, Лондон не предоставил Москве сведения, о каком веществе идет речь, не передал образцы, не пошел по пути двустороннего взаимодействия. Россия предлагает в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО в рамках пункта 2 Статьи IX урегулировать вопрос путем обмена информацией и консультаций на двустороннем уровне", — ответил в авторском тексте в субботу посол России.

Чепурин отметил, что руководство РФ выступает за то, чтобы провести полное расследование и найти виновных.

"Россия полностью отказалась от химического оружия. В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия были объявлены все имевшиеся в нашей стране запасы. В 2017 году было завершено полное уничтожение российского химического арсенала, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. У России больше нет химического оружия. У других – есть", — подчеркнул российских дипломат.

Российский посол также указал на время происшествия, которое случилось незадолго до выборов президента РФ и в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу в России.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.