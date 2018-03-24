В минюсте Украины рассказали о ситуации с голодовкой Савченко

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов, в случае голодовки будет находиться под усиленным наблюдений врачей, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Есть четкий регламент обращения с теми задержанными, которые не принимают пищи. Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и, фактически, обеспечение тем необходимым, чтобы они, будучи в состоянии голодания, поддерживали свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если речь о СИЗО Службы безопасности Украины, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь о пенитенциарной системе, мы также имеем соответствующие регламенты и работаем с гражданскими врачами, которые следят за состоянием здоровья того лица, которое изъявило желание не употреблять пищи", — сказал Петренко в ответ на вопрос, могут ли кормить Савченко принудительно, в эфире украинского "5 канала"

Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая. В суде она заявила, что объявляет голодовку.

По версии генпрокуратуры Украины, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.