Песков прокомментировал расследование дела Скрипаля

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Желание России помочь Великобритании разобраться с обстоятельствами отравления в Солсбери, взаимодействовать по делу Скрипаля не встречает взаимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наше желание способствовать каким-то образом выяснению обстоятельств произошедшего, взаимодействовать в этих целях не встречает взаимности. Наши намерения и попытки на разных уровнях что-либо объяснить натыкаются на стену непонимания и стену нежелания слушать. Попросту говоря, британский посол не приходит в МИД Российской Федерации, когда там сидят люди, готовые ответить на любые вопросы", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР 24".

Он напомнил, что неизвестно, какую информацию использовала премьер Британии Тереза Мэй в ходе контактов со своими европейскими коллегами, какой объем информации о происшествии в Солсбери имеется у британцев, что произошло там на самом деле. "Соответственно, мы просто не можем судить о том, что стало причиной такой реакции", — заметил Песков.

"Обвинения настолько серьезные, что они не могут выдвигаться голословно. Или они не могут выдвигаться в сослагательном наклонении. Они могут выдвигаться только утвердительно и будучи подкрепленными конкретными доказательствами", — добавил он.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.