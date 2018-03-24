Порошенко поблагодарил США за материальную поддержку Украины

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за поддержку проекта бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Украине 620 миллионов долларов помощи.
"Благодарен президенту Дональду Трампу и конгрессу США за поддержку бюджетного закона, который предусматривает увеличение расходов на поддержку Украины на 2018 год… Это не только мощный и своевременный сигнал, который в очередной раз показал неизменную двухпартийную поддержку развития Украины путем демократических преобразований, но и реальная практическая помощь по укреплению оборонного потенциала нашей страны, когда украинский народ защищает свою землю и свою независимость", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.