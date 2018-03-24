Портон-Даун: подземная химлаборатория в тихой сельской Англии

ПОРТОН-ДАУН (Великобритания), 24 мар — РИА Новости. Об одном из самых секретных британских военных объектов — лаборатории Минобороны в Портон-Даун (графство Уилтшир) — известно немного, и власти по объективным причинам не афишируют ее деятельность, однако в последние недели, после загадочного отравления в Солсбери работавшего на британские спецслужбы экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, характер проводимых в центре работ стал интересовать СМИ все больше.

Центр подземных секретов



"Научный кампус" Портон-Даун, как говорится на информационном щите, установленном на подъезде к КПП комплекса, расположен в 12 километрах от Солсбери, в долине, окруженной невысокими, но позволяющими скрыть постройки холмами. Центр занимает около 2,8 тысячи гектаров, рядом с ним несколько деревень. Лаборатория была открыта более 100 лет назад, и первой ее задачей были разработка и испытания химического оружия для применения против германских войск во время Первой мировой войны.

Сейчас комплекс лаборатории, носящей официальное название Оборонная научно-технологическая лаборатория (Defence Science and Technology Laboratory), расположен почти полностью под землей — на поверхности видны лишь искусственные "курганы", закрытые крышами зеленого цвета, а также несколько невысоких бетонных построек. Химический центр не закрыт глухим забором, группу построек опоясывают несколько видимых периметров: внешний, высотой чуть больше метра, представляет собой забор из обычной проволоки, внутренний — и самый укрепленный — является двойным забором высотой в несколько метров. Однако почти все здания комплекса видны с расположенной рядом дороги.

Несмотря на то, что секретная лаборатория не спрятана от окружающих, остановиться и посмотреть на нее нельзя — на дороге без твердой обочины и тротуара запрещена остановка, на ограждении центра через определенный промежуток висят яркие знаки, предупреждающие о том, что за забором расположен объект Минобороны и проход на него запрещен. Также везде присутствуют предупреждения "Опасная зона". При этом дорога, ведущая к КПП центра, может быть перекрыта металлическими воротами в любой момент по решению военных. Предупреждения о том, что дорога также является собственностью Минобороны, висят на подъезде к КПП.

Фотосъемка пропускного пункта запрещена. РИА Новости не позволили сделать несколько фотоснимков въезда в Портон-Даун.

"Нет, съемка запрещена. Я прошу вас покинуть эту зону, стоянка здесь запрещена", — сказал стоящий неподалеку от въезда в лабораторию полицейский.

При этом рядом с подъездом к КПП расположен большой жилой дом, во дворе которого установлена детская площадка, а также оборудовано место для стоянки автомобиля. Дом выглядит жилым, однако никто не ответил на звонок в его дверь.

В середине дня пятницы движение автомобилей у комплекса было оживленным, многие автомобили направлялись в комплекс или выезжали из него. Никаких видимых дополнительных мер безопасности в связи с инцидентом в Солсбери корреспонденту РИА Новости заметить не удалось. Однако ощущение того, что тщательное наблюдение в районе центра ведется за всеми непрошеными гостями, не покидало все время присутствия у Портон-Даун.

© РИА Новости / Наталья Копылова Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь © РИА Новости / Наталья Копылова Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

Обычная жизнь



Жители ближайших деревень Боскомб и Портон не считают, что от комплекса исходит значительная угроза, но спорят о том, насколько гуманные средства разрабатываются в лаборатории.

"Я не испытываю и не испытывала проблем от того, что мы живем тут, рядом с лабораторией. Да, все знают, что это за комплекс, там же написано, есть Google, в конце концов", — рассказала РИА Новости 29-летняя жительница деревни Боскомб Эми.

По словам женщины, ни у нее, ни у ее двоих детей нет серьезных проблем со здоровьем, которые можно было бы связать с присутствием рядом комплекса.

"Не может быть, чтобы не было систем защиты, чтобы все, о чем вы говорите (химическое оружие – ред.), вот так просто вышло бы наружу. Специалисты имеют с этим дело постоянно", — добавила она.

Собеседница агентства отметила, что не думает о том, рядом с каким объектом она живет. "Люди живут везде, есть заводы, электростанции. Мы живем здесь. Нет, я не чувствую ничего не обычного, не считаю и не знаю, что там делается что-то ужасное, бесчеловечное", — сказала Эми.

Отказавшийся назвать имя отставной армейский офицер, живущий с женой в деревне Портон, расположенной на дороге, ведущей к лаборатории, рассказал, что не замечал ничего необычного в работе центра.

"Нет, никаких необычных событий не происходило. Про аварии и утечки я ничего не знаю. Что там находится, я тоже не знаю, никогда там не был. Рядом много военных объектов, есть аэродром, воинские части. Ничего необычного", — сказал собеседник агентства.

"Там работают ученые, это исследовательский центр. Секретный он потому, что там ведутся разработки в интересах правительства. Какие? Не знаю", — добавил он.

Пенсионер из Портона отрицательно ответил на вопрос, видел ли он инспекторов ОЗХО, работающих на объекте над расследованием дела Скрипаля.

Это тот самый научный центр "Портон Даун", где изучается токсин, которым был отравлен Скрипаль. Одно из самых закрытых и засекреченных мест в Великобритании. Даже останавливаться в его окрестностях — строго запрещено. pic.twitter.com/TdOpNBldDQ — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 23 марта 2018 г.

"Я не знаю, кто проезжает по дороге и кто в этих автомобилях. Я узнаю обо всем, что с этим связано, из СМИ. Произошло страшное, но что там случилось (в Солсбери – ред.), надо выяснить. У меня нет своего мнения, я жду, когда появятся факты, а не заявления. Не хочу судить о том, что случилось и кто это сделал. Может, это игры спецслужб, а может, и нет. Должно быть расследование", — сказал он и добавил, отвечая на уточняющий вопрос, что "иногда смотрит и RT".

При этом корреспондента РИА Новости собеседник агентства принял за журналиста RT.

В пабе города Тидворт две подруги, женщины среднего возраста, обсуждали зимние Олимпиады за просмотром спортивного телеканала и поделились с РИА Новости своими взглядами на дело Скрипаля.

"Удивительно, что выводы были сделаны так быстро. Я не знаю, как это происходит, но это было категорично. Возможно, у них есть данные разведки, но вы согласны в том, что выводы (о причастности РФ – ред.) были сделаны и озвучены практически сразу?" — сказала женщина, представившаяся как Джо и признавшаяся, что регулярно смотрит британские новостные телеканалы.

"Мы все пережили шок. Это произошло далеко от нас (Солсбери находится примерно в 30 километрах от Тидворта – ред.), но все-таки это нетипично для наших мест. Я не знаю, кто это сделал, не спрашивайте меня, все очень таинственно. Мы были напуганы", — добавила ее подруга.

Обе сказали, что не знают, чем занимаются в военной лаборатории, а на вопрос о том, видели ли они сообщения о разработках химического оружия и, возможно, о наличии в ней боевого химического вещества, аналогичного тому, которым отравили Скрипаля, кратко заявили: "Нет".

Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом "Новичок" Во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом "Новичок"

Негуманные опыты



Между тем, к деятельности лаборатории уже десятилетия возникают вопросы. Главный — вопрос этичности производимых работ, прежде всего, по усовершенствованию химического оружия. Так, по данным из открытых источников, с 1949 по 1989 год в лаборатории проводились испытания и опыты с участием людей. С 1999 по 2006 год было организовано специальное расследование деятельности лаборатории, по данным которого участниками опытов могли стать до 20 тысяч человек.

В 2002 и 2004 годах были проведены два судебных дознания в связи со смертью военного Рональда Мэддисона во время испытаний нервно-паралитического вещества зарин. Суд постановил, что смерть была причинена незаконным способом.

В 2006 году 500 ветеранов заявили, что пострадали от экспериментов в лаборатории.

В феврале 2006 года три бывших работника центра получили от государства компенсацию в рамках досудебного соглашения по делу о применении в лаборатории на истцах ЛСД без их уведомления в 1950-х годах. В 2008 году Минобороны Великобритании выплатило 3 миллиона фунтов стерлингов 360 ветеранам, пострадавшим при экспериментах. При этом военное ведомство отказалось от признания ответственности за ущерб.

Еще одним важным обвинением в адрес Портон-Даун является использование при опытах животных. Однако лаборатория заявляла ранее о снижении количества опытов на животных. В основном военные в лаборатории используют мышей, морских свинок, крыс, свиней, хорьков, овец, мартышек и макак. По официальным данным, в 2005 году при опытах в лаборатории погибли 21118, в 2015-м при опытах использовано 3249 животных.

Почти все работы в Портон-Даун остаются секретными.