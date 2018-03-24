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В Швеции в Час Земли-2018 научат сортировать мусор

09:1124.03.2018
(обновлено: 09:38 24.03.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУлица Скомакаргатан в Стокгольме. Архивное фотоУлица Скомакаргатан в Стокгольме. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СТОКГОЛЬМ, 24 мар – РИА Новости, Людмила Божко. Крупнейшая в мире международная экологическая акция по защите природы, которая планируется во многих странах в субботу, пройдет в Швеции не только со ставшим традиционным отключением света.

Экологическая акция Час Земли - 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Экологическая акция "Час Земли"

Как следует из программы манифестации, опубликованной на сайте шведского отделения Всемирного фонда природы, во многих городах страны запланированы лекции о солнечной энергии, выставки предметов, сделанных из утилизированных мусорных отходов. Также будет предложено протестировать свои знания и сноровку в сортировке мусора. Кроме того, ожидаются факельные шествия и много музыки.

Привычка бросать мусор там, где он уже есть

По данным общественной организации "Содержи Швецию в чистоте", созданной в 1983 году для работы среди населения против засорения и для повышения экологической осведомленности, одна из самых больших проблем сегодня в Швеции – это окурки. По данным организации, они составляют 64% мусора на улицах в Швеции. За ними следует бумага (38%), далее — пластиковые продукты (26,1%).

Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В своем последнем докладе за 2017 год организация написала, что, по подсчетам экспертов, в среднем на вымышленном тротуаре в Швеции длиною в 100 метров и в два метра шириной можно найти около 179 единиц самого разного мусора – 77 окурков, 60 штук жевательной резинки, 16 единиц жевательного табака, 10 штук разных бумажных отходов, 7 пластиковых предметов, 3 органических, 2 из металла и другое.

Авторы доклада поясняют, что Швеция выделяется среди многих стран своими передовыми технологиями по переработке мусорных отходов, однако психология отношения людей к мусору не всегда поддается контролю. Люди склонны, не задумываясь, бросать мусор там, где уже замусорено, подчёркивают эксперты.

Борьба против окурков

Власти Гетеборга, второго по величине города Швеции, провели год назад эксперимент, установив разного цвета урны для окурков. Одни из них были оранжевого цвета, и там, где они находились, было чисто, окурки чаще всего оказывались именно в урне, а не рядом на земле. Близ урны черного цвета окурков было больше. Организаторы эксперимента пояснили, что популярность оранжевых урн можно также частично объяснить и сделанными рядом с ними шутливыми надписями о том, что городские голуби решили бросить курить.

Сигарета в пепельнице. Архивное фото
© Depositphotos / londondeposit
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Сейчас в городе начали появляться небольшие яркие висячие урны, куда можно не просто бросать окурки, но заодно и в шутку, и всерьез проголосовать по самым разным вопросам. В одном месте, к примеру, написан шутливый вопрос – кого можно назвать королем арены Уллеви (спортивная арена в городе). Одно отделение урны предлагает "проголосовать" за местного популярного певца Хокана Хелльстрёма, а другое – за не менее популярного в городе американского певца Брюса Спрингстина.

Мусор и передовые шведские технологии

Согласно статистическим данным, ежегодно в Швеции производится, приблизительно, около 4,4 миллиона тонн бытовых отходов (домашние хозяйства, рестораны, кафе, школы и т.д.), что соответствует 463 килограммам на человека в год. Около 98,6% этих бытовых отходов биологически перерабатываются или сжигаются для получения энергии или тепла.

Раздельный сбор мусора в Саранске
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Швеции специальные мусорные полигоны-хранилища или попросту мусорные свалки есть, однако их число все время сокращается. К имеющимся же предъявляется множество требований по изоляции во избежание экологически вредных выбросов. По данным Шведского управления охраны окружающей среды, в 2016 году в стране насчитывались 265 действующих полигонов-хранилищ для мусора. Из них 60 штук предназначены для захоронения опасных отходов, на других 133 полигонах хранили неопасные отходы. По данным за 2015 год на эти полигоны привозили лишь 0,8% бытовых отходов. Для сравнения — в 1975 году на мусорные свалки вывозили до 62% бытовых отходов.

Интерес к утилизации и импорт мусора в Швецию

Интерес к утилизации возник в Швеции в начале 1970-х годов в связи с нефтяным кризисом. Развитие получила сортировка мусора – люди начали учиться складывать бутылки в одну корзину, а бумагу – в другую. Сегодня во многих домах и квартирах шведов вы найдете сразу несколько мест для мусора – в один пакет или ведро вы кладете только пищевые отходы, в другой – пластиковые упаковки, в третий – металл, отдельно складываются газеты, картонные упаковки, бумажные упаковки.

Полигон ТБО Ядрово в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Как считают историки, началом развития долгосрочного взгляда шведов на мусор и его хранение стали 1980-е годы. Тема мусора перестала тогда быть неприличным предметом для разговора, а стала объектом для исследований и общественных дискуссий.

По данным Шведского управления охраны окружающей среды, импорт мусора в Швецию вырос с 0,7 миллиона тонн в 2004 году до 2,63 миллиона тонн в 2015 году. По данным за 2015 год, 46% импортируемого Швецией мусора поступало из Норвегии, из Великобритании — 31%. Чуть меньше присылают в Швецию свой мусор Ирландия, Финляндия, Нидерланды, Дания, Италия, Германия, Франция, Швейцария. Почти 90% этих импортных отходов идут на выработку энергии.

Итоги и задачи в сфере экологии
© Инфографика
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