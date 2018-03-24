Китай призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 24 мар — РИА Новости. Китай в связи с заходом эсминца ВМС США USS Mustin в акваторию близ спорных островов в Южно-Китайском море решительно призывает США прекратить провокационные действия, нарушающие суверенитет и несущие угрозу безопасности КНР, заявила в субботу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
По словам дипломата, Китай также призывает США уважать усилия региональных государств по поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море. "Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, а также для защиты мира и стабильности в Южно-Китайском море", — добавила Хуа Чуньин.
"В настоящее время ситуация в Южно-Китайском море продолжает улучшаться, это происходит благодаря усилиям Китая и стран АСЕАН. В таких условиях США, которые намеренно создают проблемы и напряженность в Южно-Китайском море, подрывают мир и стабильность в этом районе, это идет вразрез с желаниями стран региона, которые надеются на стабильность, сотрудничество и развитие", — подчеркнула дипломат.
Ранее министерство обороны КНР также обвинило США в нарушении своего суверенитета и подрыве безопасности, заявив, что эти действия США стали "серьезной политической и военной провокацией", которая нарушает основополагающие принципы международных отношений и несет угрозу миру и стабильность в регионе.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай назвал решение арбитража недействительным.